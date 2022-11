Ìbọn bá Olóòtú ìjọba Pakistan tẹ́lẹ̀, Imran Kahn níbi ìfẹ̀hónúhàn

ìṣẹ́jú 23 sẹ́yìn

Ọgbẹni Khan, to jẹ ẹni aadọrin ọdun lo lewaju iwọde naa ti wọn n ṣe lọ siluu Islamabad, to jẹ olu ilu orilẹ-ede ọhun.

Ninu fidio kan to n milẹ titi lori ayelujara ni a ti ri olori ijọba tẹlẹ naa ti wọn gbe digbadigba lọ sile iwosan.

Ẹnikan to gbẹnusọ fun ẹgbẹ oṣelu rẹ sọ pe o ṣeeṣe ki ibọn naa ba ni ẹrẹkẹ.

Ẹwẹ, ọkan lara awọn adari ẹgbẹ oṣelu rẹ, PTI, to tun jẹ minisitia eto ilera, Yasmeen Rashid sọ pe ara rẹ ti n balẹ nile iwosan to wa.

Ọlọpaa ti mu afurasi kan

A kọ le sọ boya wọn ti kọkọ fiya jẹ afurasi naa ko to sọrọ ninu fidio ọhun, amọ awọn ọlọpaa bere lọwọ rẹ eredi to ṣe yinbọn lu Khan, so si fesi pe Khan “n ṣi awọn eeyan lọna lo jẹ ki n gbinyanju lati pa. Mo fẹ pa.”