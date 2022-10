"Àlàyé rèé tí mó ṣe yọ ike tí mo fikún ìkébè mi, kó lè tóbi"

wákàtí kan sẹ́yìn

"Mo ti gba lati fẹran ara mi bi Ọlrun se da mi laisi afikun kankan"

Sidika jẹ gbajumọ ni Kenya nitori idi nla to ni ṣugbọn arabinrin naa, to ti bi ọmọ kan ṣalaye pe oun pinnu lati yan igbaye-gbadun alaafia laayo dipo idi nla.

"Ọrọ mi yoo jẹ arikọgbọn fawọn to ba n gbero lati sisẹ abẹ"

“Mo maa n ro o pe boya tori pe dokita to ba wọn ṣe e ko gbona to ni ṣugbọn kii ṣe bẹẹ, atubọtan wa, igba to ba kan eeyan leeyan to maa mọ.”