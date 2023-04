Iná ṣẹ́yọ níléeṣẹ́ tẹlifíṣàn BCOS Ibadan, ọ̀pọ̀ ohun èlò igbóhùnsáfẹ́fẹ́ ṣòfò

Ni nnkan bii aago meji ọsan ku ogun iṣẹju lọjọru ni awọn oṣiṣẹ ileeṣẹ amohun-maworan BCOS to n bẹ lagbege Baṣọrun nilu Ibadan ṣe akiyesi eefin ina to n tu jade lati inu ọkan ninu awọn iyara ti wọn ti n ka ohun silẹ ki wọn to fi si ori afẹfẹ.