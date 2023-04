Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá kan sáárá sí Owolabi Ajasa fún ṣíṣe àfihàn ọlọ́pàá lọ́nà tó dára

Oríṣun àwòrán, other

ìṣẹ́jú 41 sẹ́yìn

Agbẹnusọ ileeṣẹ ọlọpaa lorilẹede Naijiria, Muyiwa Adejobi ti kan sara si gbajugbaja osere tiata, Owolabi Ajasa, ẹni to jẹ gomina fun awọn osere tiata nipinlẹ Ogun fun siṣe afihan ileeṣẹ ọlọpaa Naijiria ni ọna to dara ju awọn yooku lọ.

Adejobi ni ọpọ igba ni Ajasa ti se ere to ti jẹ ọlọpaa gidi, to si sọ ara rẹ di asoju ileeṣẹ ọlọpaa ni ọna to dara .