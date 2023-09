Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá fẹ̀sùn ìṣekúpa olórin Tupac lọ́dún 1996 kan Duane Davis

O jẹ aṣeyori nla ninu ìṣẹlẹ ọlọjọ pipẹ to n ṣe awọn araalu ni kayeefi titi di ìsìn yii.

Ẹmẹẹrin ni wọn yinbọn pa ẹni ọdún marundinlọgbọn náà ni Las Vegas nígbà to wà ninu ọkọ.

Ni ọjọ Ẹti ni ile ẹjọ sọ pé arakunrin Duane "Keffe D" Davis, ẹni ọgọta ọdun jẹbi ẹsun onigun kan to da lori pé o fi nkan ija oloro sekupa eeyan.

Awọn ọlọpaa ti ṣafihan aworan rẹ.

Greg Kading, ọlọpaa Los Angeles nígbà kan rí to fi odindi ọdun mẹfa ṣe iwadii òkùnfà ikú Tupac sọ fún ileeṣẹ iroyin Associated Press pe ko jẹ iyalẹnu pe wọn mu arákùnrin Davis.

O ni gbogbo awọn to mọwọ tabi to pete pero iku Tupac to kù ko si laye mọ.