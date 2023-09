‘’Kò sí oúnjẹ nílé wa nígbà tí èrò kan gbàgbé N15m sínú kẹ̀kẹ́ Marwa mi ṣùgbọ́n...’’

ọpọ eeyan nipinlẹ Kano lo si n gbe oṣuba rabandẹ fun awakẹkẹ Marwa kan, Auwal Salisu to da miliọnu mẹẹdogun owo naira ti ero kan gbagbe sinu kẹkẹ rẹ pada.

Ọkunrin oniṣowo kan, Alhaji Ibrahim Barka to lọ si Kano lati ra awọn nkan nibi ti Auwal ti gbe e lati agbegbe Badawa niluu Kano lọ si ọjọ Bata.

Nigba to n ba BBC sọrọ, Auwal ni ibẹru Ọlọrun ti oun ati idile oun ni lo jẹ ki oun da owo naa pada tori ko si ounjẹ nile awọn lasiko naa.

‘’Mo sare lọ si ibi ti ero to ni owo naa ti sọkalẹ, amọ, mi o ba nibẹ mọ.

Lẹyin naa ni mo gbe owo yii lọ si ile, lọjọ Abamẹta ni mo gbọ ikede lori redio Arewa pe ẹni to ni owo naa ti n wa a.

Lọgan ni mo gbe owo naa lọ si ileeṣẹ redio yii pe ki wọn ba mi gbe owo naa fun ẹni to lowo,’’ Auwal lo sọ bẹẹ.

Mallama Hadiza Mohammed to jẹ iya Auwal sọ fun BBC pe garri aadọjọ naira(N150) ati kuli kuli aadọta naira(N50) ni ounjẹ ti gbogbo idile awọn lọjọ naa tori awọn ko ni ounjẹ nile.

Obinrin naa dupẹ lọwọ ẹlẹyinju aanu to fi baagi raisi mẹta ta ẹbi awọn lọrẹ lati igba Auwal ti da owo naa pada.

Auwal ni tiẹ sọ pe ohun to wu oun lọkan ni lati pada sile ẹkọ tori iwe kẹta nile ẹkọ girama loun ti duro tẹlẹ.

Kẹkẹ ti Auwal n wa gan an kii ṣe tiẹ, ọrẹ rẹ lo ni kẹkẹ naa.

O ni ọkunrin to ni owo naa lo bun oun ni ẹgbẹrun lọna irinwo naira(N400,000) ninu owo ti oun da pada.

Ẹbi oniṣowo orilẹede Chad to ni owo naa, Musa Hassan dupẹ lọwọ Auwal lori bi o ti da owo ọhun pada.

O ni ẹbi Auwal ko tiẹ lounjẹ nile nigba to ri owo yii eleyii to tumọ si pe ọmó to gba ẹkọ nii ṣe.