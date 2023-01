"Wọ́n nà mí nílé ẹ̀kọ́ torí mo sọ èdè abínibí mi"

wákàtí kan sẹ́yìn

Nigba to n salaye bi isẹlẹ naa se waye lọdun 2010, o ni se ni oun maa n ba Gẹẹsi ja lati sọ jade nigba ti oun wa nile ẹkọ girama.

Se ni olukọ wa yari kanlẹ pe oyinbo ni mo gbọdọ fi sọrọ, o wa sẹgbẹ mi, to si n na mi gidigidi, to si n sọ fun mi pe n ko gbọdọ sọ ede Gẹẹsi mọ ni Kilaasi.”

Amọ kii se Kareem nikan lo jẹ iru iya bayii nile iwe nitori gbogbo akẹkọọ to ba sọ ede abinibi nile ẹkọ lorilẹede Naijiria, lo n jẹ sege iya.

Bawo ni yoo se rọrun lati fi ede abinibi kọ akẹkọọ alakọbẹrẹ tawọn obi rẹ tẹdo si agbegbe ajeji?

O se ni laanu pe lẹyin ọgọta ọdun ti Naijiria ti gba ominira lọwọ ilẹ Gẹẹsi, sibẹ, ede oyinbo si ni ede to jẹ itẹwọgba, tijọba lu ni ontẹ lati maa sọ jade nita gbangba.

Bakan naa Gẹẹsi ni ede to jẹ itẹwọgba lawọn ile ẹkọ gbogbo to fi de fasiti ati lawọn ileesẹ to jẹ tijọba ati aladani.