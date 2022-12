"₦900,000 ni mo fi rán ọmọ mi lọ fásitì kan ní Ghana, àṣé gbájú ẹ̀ ni"

wákàtí kan sẹ́yìn

Quest University Ghana: Ìyá àti ọmọ bọ́ sọ́wọ́ gbájúẹ̀ fásitì torí ìyanṣẹ́lódì ASUU

Ọba oke jọọ mase jẹ ka bọ sọwọ alagbeda ni adura to yẹ ki gbogbo ẹbi maa gba lojoojumọ nitori oniruuru ọna lawọn ẹda kan fi n lu jibiti bayii.

Bi ẹ ko ba mọ, ẹ wa gbọ iriri mọlẹbi kan to bọ sọwọ awọn onibiti to wa ni Ghana, ti wọn si gba obitibiti owo lọwọ wọn.

Osu marun ni mo fi wa ni ahamọ awọn gbajuẹ, mama mi ro pe fasiti ni mo wa ni Ghana - Akẹkọọ

Akẹkọọ kan to bọ sọwọ awọn onijibiti to n tan awọn ọmọ Naijiria lati wa si ileẹkọ fasiti ni Ghana salaye ohun ti oju rẹ ri ati bi isẹlẹ naa se waye fun BBC Yoruba.

Akẹkọ ọhun, ta fi orukọ bo ni asiri salaye pe akoko ti iyansẹlodi awọn olukọ ileẹkọ fasiti ni Naijiria n waye, to si ti n pẹ ju, ni oun bọ sọwọ awọn onijibiti naa.

Akẹkọọ naa ni oun ti wa ni fasiti kan lorilẹede Naijiria amọ iyansẹlodi ẹgbẹ ASUU ti mu ki ile su oun, to si tun n fi akoko oun sofo, ni oun ba ni ki oun da bi ọgbọn.

O ni ọrẹ oun kan lakoko iyansẹlodi ASUU naa, lo wọ ileẹkọ Quest University ni Ghana, to si n ransẹ pe oun pe ki oun naa maa bọ wa sile ẹkọ naa.

O salaye pe lara ọrọ to fi tu oun loju ni pe ọdun kan soso ni oun yoo lo ni Ghana, ti wọn yoo si ko awọn lọ si oke okun lati lọ pari iwe awọn.

"Idi ree ti mo fi sọ fun mama mi nipa igbesẹ naa, ti wọn si fara mọ, apapọ owo ta si san fun owo ẹkọ ati owo baalu to gbe mi lọ si Ghana jẹ ẹgbẹrun lọna ẹẹdẹgbẹrun naira.

"Inu ile kan ni wọn fi wa pamọ si laisi ounjẹ tabi ibusun, ahamọ ni mo wa fun osu marun"

O ni wọn gbe oun lọ sinu ile kan to jẹ ile ilẹ, ti oun si dara pọ mọ ọpọ awọn akẹkọọ to ti wa ni ahamọ nibẹ.

Agbegbe Kejetia to wa nilu Kumasi si ni adirẹsi tawọn gbajuẹ n lo pe ile ẹkọ fasiti Quest naa wa.

Mo ru kan egungun, ti n ko ni anfaani lati salaye fun mama mi nipa oun to n sẹlẹ si mi nitori awọn onijibiti naa maa n wa pẹlu wa ta ba fẹ gba ipe lori foonu.

Ori redio kan ni mo ti gbọ pe eke fasiti ni ọmọ mi wa ni Ghana - Mama Akẹkọọ

Nigba ti oun naa n ba BBC Yoruba sọrọ nipa bi ori se ko ọmọ rẹ yọ lọwọ awn onijibiti to tan lọ si Ghana, mama akẹkọ naa ni isẹlẹ naa buru jai.

"Lẹyin ti ọmọ mi de Ghana, nigba to de bii osu marun, ni wọn seto kan lori redio, ti awọn eeyan kan to kopa ninu rẹ si sọ iriri bi wọn se bọ sọwọ awn onijibiti ni Ghana.

Mo fi ọrọ naa to ẹgbọn rẹ leti, ta si bẹrẹ si ni se iwadi nipa fasiti naa, to si ba wa lọkan jẹ pe ko si fasiti to n jẹ orukọ bẹẹ nilẹ Ghana.