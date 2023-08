Báwo ni ìdìtẹ̀gbàjọ̀ba ní Niger ṣe jẹ́ òdinwọ̀n ìfìdímúlẹ̀ ìṣèjọba tiwantiwa ní Afrika

Aarẹ orilẹede Naijiria, Bola Ahmed Tinubu to jẹ adari ajọ awọn orilẹede lẹkun iwọ oorun Afrika, ECOWAS ti sapejuwe iditẹgbajọba to waye ni Niger gẹgẹ bi idanwo nla fun isejọba tiwantiwa ni ilẹ Afrika.

Niger jẹ orilẹede to n ṣiṣẹ pọ pẹlu Naijiria lati gbogun ti awọn agbesunmọmi ti wọn n fi ẹmi eniyan ṣofo ni iha iwọ oorun ilẹ Afrika.

Saaju akoko yii, Aarẹ Tinubu ti ke gbajare lori iditẹgbajọba to waye ni Burkina Faso, Mali ati Guinea, to si jẹ awọn nkan to sọrọ nipa rẹ nipa rẹ nigba ti wọn burawọle fun un.