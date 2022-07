Ka nípa ohun tó fa ìjà tí àwọn ẹyà Hausa fí n béèrè ilẹ̀ bàbá wọn lọ́wọ́ ìjọba Sudan

Awọn ẹya Hausa kan ti n beere pe ki ijọba ni orilẹede Sudan ri awọn gẹgẹ bi ẹni to ni awọn ilẹ to wa ni agbegbe Blue Nile .

Eyi ko ṣẹyin ija to bẹ silẹ laarin wọn lati opin ọsẹ laarin ati awọn ẹya Berta to kọḳo wa ni agbegbe naa.

Iṣẹlẹ yii ti fa gbọnmi si omi o to, ti ọpọ eniyan si faraya pẹlu ifẹhọnuhan kaakiri Sudan fun ihuwasi yii.

Bawo ni awọn Hausa ṣe de Sudan?

Kilo fa ija lasiko yii?

Ni igba ikonilẹru ni awọn akonilẹru lati Ilẹ Gẹẹsi da oko to tobi julọ lagbaye nigba naa si agbegbe Blue Nile ati While Nile, ti wọn pe orukọ rẹ ni Gezira project ni ọdun 1911, to si jẹ awọn ẹru ni wọn n lo lati fi ṣe iṣẹ gbingbin owu fun awọn ile iṣẹ nla nla ni Ilẹ Gẹẹsi.