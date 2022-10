Kí ló dé táwọn àkàndá ẹ̀dá ṣe ń fẹ̀hónúhàn, èyí tó fa rògbòdìyàn l‘Eko?

Ọlọ́pàá yin gàásì tajútajú sáwọn àkándá ẹ̀dá tó ń fẹ̀hónú hàn

Awọn ọlọpaa ti yin gaasi tajutaju si awọn to ni ipenija lati sọrọ atawọn abarapa mii ti wọn ṣe ifẹhonuhan niluu Eko.

Eredi ifẹhonuhan naa ko sẹyin igbesẹ ileeṣẹ to n ri si ọrọ awọn ọdọ ati ere idaraya lati yọ ọwọ awọn akanda ẹda naa kuro lawo idije ere idaraya ilẹ yii, National Sports Festival, ti yoo waye loṣu to n bọ nipinlẹ Delta.

"Awa ni a n gba wura to pọ ju, awa si ni wọn n fiya jẹ ju"

Ẹni to gba ẹnu awọn oluwọde naa sọrọ, Sodipo Lateef, sọ pe awọn akanda naa lo n gba ami ẹyẹ wura to pọ ju ninu idije ọhun, amọ awọn naa ni ijọba n fi iya jẹ ju.

“Amọ lojiji ni a kan gbọ pe wọn ti yọ ere idaraya awa ti a wa lori kẹkẹ ‘wheelchair’ kuro, to fi mọ ti awọn eeyan to ni ipenija ipenija lati gbọran.

"Ijọba gbọdọ da ere idaraya wa pada bi bẹẹ kọ, iwọde n tẹsiwaju"

"A o gbe igbesẹ lori ọrọ naa laarin wakati mejidinlaadọta"

O ni ẹtọ wọn ni wọn n fẹhonuhan le lori, o si ti to ijọba leti pe wọn ko faramọ ohun ti ijọba ṣe amọ ijọba yoo ṣe atunṣe.

Yusuf bẹ awọn eeyan naa pe ki wọn fun oun ni wakati mejidinlaadọta lati yanju ọrọ naa pẹlu ọọfisi minisita to n ri si ọrọ ọdọ ati ere idaraya.

Lara awọn eeyan to kopa ninu ifẹhonuhan naa ni awọn abarapa to n gba bọọlu alapẹrẹ, bọọlu ẹlẹyin lawn tẹnis, awọn to n luwẹ, atawọn elere idaraya mii.