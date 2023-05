Ifọrọwerọ pẹlu Arẹmọ Alaafin Oyo to waja

Mi ò tó láti wọ Bàtà tí Aláàfin bọ́ sílẹ̀́- Arẹmọ Alaafin

Gbolohun yi lati ẹnu Arẹmọ Oba Israel Babatunde Adeyemi to jẹ akọbi ọkunrin Alaafin Oyo to waja jẹ atọna iru ipa ti Alaafin ko nipa to wa laye.