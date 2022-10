Ọmọlúàbí ni Tinubu jẹ́ sí mi àmọ́ ń kò fẹ́ kó dépò ààrẹ lọ́nà èrú- Adebanjo

wákàtí kan sẹ́yìn

Ìwọ̀ oòrùn àti ààrin gbùngbùn Gúúsù Nàíjíríà ti ṣe ààrẹ, ìlà oòrùn ló kàn - Ayo Adebanjo:

Nibayi ti eto ipolongo ibo aarẹ ti bẹrẹ nigbaradi feto idibo gbogbo gboo to n bọ ni Naijiria, oniruru awuyewuye lo n lọ kaakiri.

Bẹẹ ba gbagbe, laipẹ yii ni asaaju ẹgbẹ Afenifere, Alagba Ayo Adebanjo kede pe ẹyin oludije sipo aarẹ fẹgbẹ oselu Labour, Peter Obi ni oun to si.

Idi ree ti BBC Yoruba se kan si asaaju ẹgbẹ Afenifere, Alagba Ayo Adebanjo lati se afọmọ ohun to ri, to fi yan oludije aarẹ kan nipọsin.

Uncle ni Tinubu n pe mi, o maa n fi nnkan ransẹ si mi amọ oselu ti gbe le Tinubu lọwọ lo n se – Adebanjo

Nigba to n ba BBC Yoruba sọrọ, alagba Ayo Adebanjo ni kii se pe oun ko fẹran oludije sipo aarẹ fẹgbẹ oselu APC, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu.

Amọ kii se ilana oselu ti mo gbe le lọwọ lo n se, emi ati Tinubu gan sun mọra ju awọn alatilẹyin rẹ to n bu mi lọ.

Ofin Naijiria lo la a kalẹ pe ka maa pin ipo agbara ni dọgba-dọgba”

Alagba Adebanjo tẹsiwaju pe o ti wa ni akọsilẹ ninu ofin Naijiria pe gbogbo ipo to ba da awọn ẹya to wa ni Naijiria papọ, a gbọdọ maa pin dgba-dọgba ni.

O ni ofin Naijiria lo ni ipin ti ẹya kan ko gbọdọ ju ti ekeji l eyi to mu ka ni ofin ’Federal Character’, tii se ilana bu u re, la a re, ikan ko gbọdọ ju omii l.

Eyi si lo ni o mu ki awọn ologun wa yan Yoruba lati di aarẹ lẹyin ti wọn da ibo aarẹ to gbe MKO Abiola wọle nu lọdun 1993.

“Ẹya Hausa, Yoruba ati South South ti se aarẹ, awọn ẹya Igbo lo kan”

Adebanjo ni ni awọn ẹya to wa lapa ariwa Naijiria lo ti dari orilẹede yii, bakan naa ni ẹya Yoruba ati awọn eeyan ẹkun aarin gbugbun lati guusu Naijiria ti se aarẹ saaju.

O ni kii se awọn ẹya to ti jẹ aarẹ saaju yii lo tun yẹ ka to si lẹyin, to si wa n beere pe ẹya Igbo n kọ?