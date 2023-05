₦‎22.4b ni a yà sọ́tọ̀ láti fi bọ́ àwọn ẹlẹ́wọ̀n nínú ọdún yìí – Ìjọba àpapọ̀

ìṣẹ́jú 50 sẹ́yìn

Ijọba Naijiria ti kede pe owo ti iye rẹ to ₦‎22.4b ni oun yoo na lati fi bọ awọn ẹlẹwọn lọdun yii.

Akọwe agba ileeṣẹ to n ri si ọrọ abẹle, Shuaib Belgore, lo fi ọrọ naa lede nibi ipade ọlọjọ meji kan lori ọrọ ṣiṣe adinku si iye eeyan to wa lọgba ẹwọn, eyii to waye niluu Abuja.