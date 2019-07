Image copyright @others Àkọlé àwòrán Lamidi Adeosun di ọga agba ninu iṣẹ ologun

Ta ni Ọgágun àgbà Lamidi Adeosun tó ṣẹṣẹ gba ìgbága?

A bi Ogagun Lamidi Adeọṣun ni ijọba ibilẹ Olaoluwa nipinlẹ Osun ni guusu iwọ oorun Naijiria.

Ojọ kejilelogun, oṣu kẹjọ, ọdun 1963 ni a bi ogagun yii.

Ojọ kẹrin, oṣu keje, ọdun 1983 lo darapọ mọ iṣẹ ologun nibi to ti n gba igbega ko to o di ọgagun agba Major General lọjọ kẹrin, oṣu keje, ọdun 2014.

Ogagun Lamidi ti ṣiṣẹ ni awọn ẹka iṣakoso ati ni oju ogun fun ọpọlọpọ ọdun.

O ti dari awọn ọmọ ogun ilẹ̀ 7 Division ni Maiduguri ko too tun di adari ajọ Multi National Joint Task Force ti olu ileeṣẹ wọn wa ni Chad.

Oṣu karun un ọdun 2017 ni wọn yan ọgagun Irabor Lucky lati dipo rẹ ni MNJTF.

Oṣu keje, ọdun 2018 ni wọn yan an sipo adari to dimu titi di asiko yii to ti n mojuto ikọni ati agbeyẹwo iṣẹ ṣiṣẹ awọn ọmọ ogun Naijiria.

Buhari yan gbe awọn ọmọ ogun ilẹ̀ mẹta ga:

Aarẹ Muhammadu Buhari ti sọ Ogagun Lamidi Adeosun to jẹ oludari ẹka ikọni sati iṣẹ ṣiṣe di ọgagun agba pata lẹnu iṣẹ ogun.

Ipo tuntun yii ni o ga julọ lẹnu iṣẹ ologun lọwọ ni Naijiria ni eyi ti Ogagun Tukur Buratai to jẹ adari awọn ọmọ ogun ilẹ̀ Naijiria jẹ bayii.

Ileeṣẹ ọmọ ogun ilẹ̀ ni Naijiria naa ti fi ontẹ lu igbega awọn ọmọ ogun naa.

Adele alukoro fun ileeṣẹ ologun Naijiria, Ogagun Sagir Musa ṣalaye pe kii ṣe ọgagun Lamidi nikan ni aarẹ Buhari gbega lẹnu iṣẹ ologun nitori iṣẹ takuntakun ti wọn n ṣe paapa ni ariwa Naijiria.

Ileeṣẹ ologun tun ki Ogagun Buluma Biu to n dari ikọ ọmọ ogun Division & ati Lafiya Dole ni Maiduguri àti Ogagun AJ Danjibun ti ikọ ọmọ ogun 211 Demonstration Batallion ni Bauchi.

Ogagun Tukur Buratai to ti ṣiṣẹ ologun fun o le ni ọdun marundinlogoji paapaa ti ki àwọn ọgagun wọnyii ku oriire.

Ijọba Naijiria fidiẹ mulẹ pé Ogagun Tukur Buratai ṣi ni o n ṣiṣẹ adari awọn ọmọ ogun Naijiria lọ ati pe Ogagun Lamidi Adeosun yoo ṣi tẹsiwaju ninu ṣiṣe adari ẹka ikọni awọn ọmọ ogun ilẹ̀.