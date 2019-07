Ajọ to n mojuto irinajo Hajj ni Naijiria, National Hajj Commission of Nigeria, NAHCON, ti fidi rẹ mulẹ pe ọmọ orilẹede Naijiria marun lo ti ku lara awọn to rinrinajo lọ silẹ mimọ Mecca.

Lara awọn to ku ọhun ni ọkunrin meji ati obinrin mẹta. Ọkan lara wọn ku si ilu Madina, nigba ti awọn mẹẹrin yooku ku si ilu Makkah.

Ninu atẹjade kan ti Alaga igbimọ eto ilera ninu ajọ NACHON, Dokita Ibrahim Kana fi sita, to si tẹ BBC Yoruba lọwọ, ajọ naa sọ pe oriṣiriṣi aisan bii aisan ọkan ati ẹdọforo lo pa awọn eeyan to ku naa.

Awọn meji lara awọn eniyan to ku ọhun, ọkunrin kan ati obinrin kan wa lati ipinlẹ Katsina, awọn mẹta tó kù si wa lati ipinlẹ Sokoto, Nasarawa ati Kano.

Kana fi kun ọrọ rẹ pe, arinrinajo to le ni ẹgbẹrun mẹwa lati Naijiria lo ti gba iwosan ni awọn ileewosan orilẹede Naijiria to wa ni Makkah ati Madinah.

Bakan naa lo sọ pe, eeyan mejidinlaadọfa ni wọn gbe lọ si awọn ileewosan orilẹede Saudi fun itọju to l'agbara nitori pe, aisan wọn le pupọ. Ṣugbọn, pupọ lara wọn ti kuro nileewosan bayii.

Ajọ naa si ti gba awọn arinrinajo ni imọran lati yago fun rínrìn ninu oorun, ki wọn si maa mu omi daada, ki wọn o si maa wọ aṣọ to fẹlẹ.