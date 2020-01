Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Iléèṣẹ́ ojú òpó ayélujára Porn Hub fi àbájáde ìwádìí síta pá àwọ̀n ọmọ Nàìjíríà ló n wo fídíò ìbálòpọ̀ ju síta.

Wọn ti darukọ orilẹ-ede Naijiria gẹgẹ bi orilẹ-ede to n wọ ori ayelujara lati wo fidio ibalopọ julọ lọdun 2019.

Oju opo ayelujara kan to maa n ṣe afihan fidio ibalopọ, Porn Hub, lo fi iroyin yii sita loju opo rẹ pe l'ọdun 2019, awọn ọmọ orilẹ-ede Naijiria lo wo fidio ibalopọ julọ lọdọọ wọn.

Oju opo ayelujara 'Porn Hub' sọ pe eyi jẹ abajade akiyesi wọn nipa awọn to wo fidio ibalopọ loju opo wọn l'ọdun 2019.

Awọn ipinlẹ ni Naijiria to woo julọ ni:

Ipinlẹ Pasẹnteeji Enugu 100% Imo 100% Anambra 80% Abia 65% Edo 64%

Porn Hub fikun pe orilẹ-ede Ghana, Kenya ati Egypt n tọ Naijiria lẹyin ni.

Ohun to ṣeesẹ ko jẹ iyanilẹnu fun awọn eniyan kan ni pe orilẹ-ede Naijiria to jẹ ibi ti ẹsin ti fi ẹsẹ mulẹ daadaa le jẹ orilẹ-ede ti wọn yoo darukọ rẹ gẹgẹ bi orilẹ-ede to n wo fidio ibalopọ julọ lori ayelujara.

Nigba to n sọrọ, onimọ nipa ibalopọ, Mmirimmachukwu Ekechukwu sọ fun BBC Igbo pe ko si nkan to buru ninu ki awọn ọmọ Naijiria o maa wo awọn fidio ibalopọ, ṣugbọn ki wọn o ye e dibọn.

Ko buru ti eniyan ba lọ si ori ayelujara lati wo fidio ibalopọ, ṣugbọn o jẹ nkan iyalẹnu pe orilẹ-ede Naijiria lo n leke, paapa bi a ṣe maa n fi ara wa han bi 'ẹni mimọ'.