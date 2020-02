Image copyright Ayobami agboola

Awọn Oloye ati diẹ lara awọn olugbe ilu Ọgbaagba ṣe iwọde lati fi ẹhonu wọn han lori bi Oluwo ti Iwo, Ọba Abduraheed Akanbi ṣe gba ọba ilu wọn, Agbowu tilu Ọgbaagbaa, Ọba Dikrullai Olaleke Akinropo, Ọlabiran Kẹta l'eti nita gbangba.

Awọn olufẹhonuhan naa gbe oriṣiriṣi akọle dani, ninu iwọde naa to waye nilu Oṣogbo ti wọn si n ke si ijọba lati sọ pe ki Oluwo lọ rọọkun nile na.

Opin ọsẹ to kọja ni a gbe iroyin jade pe ija waye laarin Oluwo ati Ọba ilu Ọgbaagba lasiko ti wọn n ṣe ipade alaafia pẹlu igbakeji ọga agba ọlọpaa nilu Osogbo lori ọrọ to ni ṣe pẹlu ilẹ.

Kò sí ǹkan tó ń jẹ́ ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ tàbí ìmọ̀le nínú àgbékalẹ̀ Amotekun - Alake ti Egba

Oluwo fi ẹsun kan awọn ọba mẹjọ kan to wa labẹ rẹ pe wọn n ta ilẹ ilu wọn lọna aitọ.

Lasiko to n ṣalaye ohun to bi ija agba meji to waye lọjọ Ẹti laarin rẹ ati Agbowu tilu Ọgbaagbaa, Ọba Dikrullai Olaleke Akinropo, Ọlabiran Kẹta, Oluwo sọ pe lootọ ni ọga ọlọpa pe awọn si ipade alaafia, amọ se ni Agbowu n da ọrọ mọ oun lẹnu, to si n pe oun ni orukọ buruku, ti ko se gbọ seti.

Oluwo salaye loju opo Instagram rẹ pe se ni Agbowu na ọpa asẹ rẹ si oun, to si fẹ kii bọ oun loju, ti oun si fi tipa kọ igbesẹ naa, eyi ti ara Agbowu ko gba rara.