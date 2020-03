Image copyright Getty Images

Orilẹ-ede Saudi Arabia ti fidi rẹ mulẹ lọjọ Aje pe, arun coronavirus ti wọ orilẹ-ede naa, gẹgẹ bi ileeṣẹ iroyin orilẹ-ede naa ti kede rẹ.

Ileeṣẹ eto ilera ni orilẹ-ede Saudi salaye pe, ayẹwo fi aarun naa han lara ọmọ orilẹ-ede naa to ṣẹṣẹ de lati Iran, ẹni to gbe arun naa wọle.

Awọn alaṣẹ Saudi sọ pe, ọkunrin naa ko sọ sita pe orilẹ-ede Iran ni oun ti de lẹyin to wọle si Saudi Arabia, lati ori omi.

Ni kete ti wọn fidirẹmulẹ pe ọkunrin naa ni aarun yii, ni wọn ti ya a sọtọ.

Bakan naa ni wọn sọ pe, wọn ti ṣe ayẹwo fun gbogbo awọn to ti ni ibaṣepọ pẹlu ọkunrin naa lati igba to ti wọ Saudi, ati pe wọn yoo fi esi ayẹwo wọn sita to ba pari.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Làá hàn mí: Ètò yìí ló ń kìlọ̀ fún wa láti mú ìmọ́tótó ní pàtàkì láti dènà Coronavirus

Minisita fun eto ilera, Tawfiq Al-Rabiah kede pe, awọn ko ri ẹnikẹni to ni aarun naa ninu awọn ọọdunrun din mẹwaa ti wọn ti kọkọ ro pe o ni i.

Al-Rabiah sọ pe, awọn n foju si gbogbo awọn to ba wọ orilẹ-ede naa lara, paapa awọn to ba wa lati eyikeyi awọn orilẹ-ede ti aarun naa ti n ba wọn finra.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Ọjọ kẹtadinlọgbọn, oṣu Keji ni ijọba Saudi kede pe oun ti fi ofin de irinajo mimọ Umrah bayii, to fi mọ irinajo si ilẹ mimọ Mecca ati Medinah lati le deba itankalẹ aarun naa.

Ọjọ Aje ni iroyin kan jade pe aarun naa ti pa olori ẹsin kan ni Iran, Ayatollah Khamenei.