Image copyright Instagram/K1 the ultimate Àkọlé àwòrán Alaafin ilu Oyo fi Wasiu Ayinde jẹ Mayegun ilẹ Yoruba lọjọ kẹtala, oṣu Kinni, ọdun 2020.

Ọdun 1957 ni wọn bi gbaju-gbaja akọrin Fuji, Olasunkanmi Wasiu Ishola Anifowoshe, ti ọpọ eeyan mọ ọ si Wasiu Ayinde.

Ọdọ oloogbe Sikiru Ayinde Barrister ni Wasiu Ayinde ti bẹrẹ isẹ gẹgẹ bi ẹni to maa n ba ẹgbẹ akọrin rẹ ko irinṣẹ.

O ṣiṣẹ pẹlu ẹgbẹ akọrin Barrister, Supreme Fuji Commander, laarin ọdun 1975 si 1978.

Irinajo kan ti Barrister lọ si England lọdun 1974, ti gbogbo awọn ọmọ ẹgbẹ si duro de e la i ri nkankan ṣe, lo ru Wasiu Ayinde soke lati bẹrẹ ẹgbẹ akọrin rẹ.

Awo orin rẹ akọkọ to gbe jade, Iba, lọdun 1980, ko ta daada.

Ọdun 1984 to gbe awo orin miran to pe ni Talazo'84, ni ogo rẹ fi bẹrẹ si n tan kalẹ.

Wasiu Ayinde ko pari ileewe girama ti ko fi lọ sileewe mọ nitori iku baba rẹ.

Ṣugbọn igbesẹ to gbe lati gba ileeṣẹ alamojuto onkọrin to fi ilu London ṣebugbe, Dayo Adekunle Olomu, D.O & Associates gẹgẹ bi manija rẹ, ṣeranwọ fun lati sọ orin rẹ di itẹwọgba laarin awọn ọlaju ati awọn miran ni agbo faaji Naijiria.

Awọn inagijẹ ti o wọpọ pẹlu Wasiu Ayinde ni:

Igi Jegede

Oba Orin

Kwam1,

K1 de Ultimate

Ipa ti Wasiu Ayinde ko ni agbo amuludun ni Naijiria ti mu ko jẹ oye loriṣiriṣi nilẹ Yoruba, to si tun gba ami ẹyẹ kaakiri agbaye.

Image copyright Instagram/kwam1_official

Lara awọn oye naa ni

Badabarawu ilu Ogijo - 1985

Ekerin Amuludun ilẹ Ibadan - 1986

Golden Mercury of Africa Title - 1986

Oluomo ti ilu Eko - 1999

Oluaye Fuji Music ni NTA Ibadan - 1993.

Oluomo ilu Eko latọwọ Oba Adeyinka Oyekan ti Eko lọdun 1999

Ọjọ Aje, ọjọ kẹtala, oṣu Kinni, ọdun 2020, ni Alaafin ilu Oyo, Oba Lamidi Adeyemi kẹta fi Wasiu Ayinde jẹ oye Mayegun akọkọ nilẹ Yoruba.

Ọdun mọkanla sẹyin ni Wasiu Ayinde ti n dafun tolo si oye Mayegun ilẹ Yoruba, ki Alaafin to o jawe oye le lori l'ọdun 2020.

Awọn ami ẹyẹ bi i

Honoris Causa of Music at Saint John University Bakerfield California USA in 1989.

FAME Musician of the Year,

Best Fuji Artiste at the Nigerian Music Awards

Image copyright Instagram/kwam1-official

Best African Artiste at the WOMAD Festival in Reading 1996

The Headies - Hall of Fame 2013

City People Lifetime Achievement Award - 2014

Wasiu Ayinde ti gbe ọpọlọpọ awo orin jade, bẹ ẹ si ni awọn eyi to kọ ni ode ere, sugbọn to gbe jade sori fọnran.

Lara wọn ni:

1980: Iba

1981: Esi Oro

1982: Igbalaye

1984: Talazo System

1984: Talazo '84

1984: Ise L'Ogun Ise

1984: Ijo olomo

1985: Talazo Disco 85

1985: Alhaji Chief Wasiu Ayinde Barrister and His Talazo Fuji Commanders Organisation Oloriki Metta / Ki De Se

1985: Elo-Sora

1985: Pomposity

1986: Ori

1986: Tiwa Dayo

1986: Erin Goke - Lecture

1986: Baby Je Kajo

1987: Talazo In London

1987: Aiyé

1987: Adieu Awolowo

Image copyright Instagram/kwam1_official