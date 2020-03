Breaking! #COVID19Lagos Updates

If you are a passenger on flight BA 75 that arrived in Lagos on 13th March, 2020, stay at home and isolate yourself for 14 days.

Call @LSMOH hotlines now; 08000corona, 08023169485,

08033565529,

08052817243, 08028971864, 08059758886, 08035387653 pic.twitter.com/TIzkV3z0U0