Hushpuppi: Ẹ wo àwọn àmúyẹ ti gbajúmọ̀ agbẹjọ́rò tó fẹ́ ṣojú Hushpuppi nile ẹjọ ní

Ọpọlọpọ ẹjọ to ta koko ni Pissetzky ti gba ro nile ẹjọ to gaju lọ nipinlẹ Illinois, ati ile ẹjọ kotẹmilọrun ijọba apapọ.

Awọn ẹsun miran to tun maa n soju fun ni lilu jibiti l'ẹka eto ilera, iditẹ, ipaniyan, rira ati tita oogun oloro, ifipabanilopọ, ati awọn ẹsun miran to l'agbara.

Awọn ede ti Gal Pissetzky gbọ

Awọn ibi ti Gal Pissetzky ti ṣiṣẹ ri

B.A., University of Illinois, Chicago (Criminal Law and Political Science, 1997)

Awọn ami ẹyẹ to ti gba

Top 100 Trial Lawyers Association of Trial Lawyers of America, 2010

Top 100 Trial Lawyers Association of Trial Lawyers of America, 2009

"10 Best Client Satisfaction" attorneys by the American Institute of Criminal Law Attorneys