Alaafin: Olorì Folashade ní òun ni olorì àkọ́kọ́ tó bí ìbẹta nílẹ̀ Yorùbá

Olori naa sọ pe, lẹyin ọdun kẹta ti oun di iyawo alaafin, l'oun to ri ọmọ bi, to si jẹ ibẹta.

Ninu ifọrọwanilẹnuwo kan ti iwe iroyin The Nation ṣe fun, Olori Folashade sọ pe, lasiko ti oun wa nileewe olukọni Emmanuel Alayande College of Education, ni oun bẹrẹ irinajo ifẹ pẹlu iku baba yeye, alaṣẹ ekeji orisa.

Iru ololufẹ wo ni Alaafin?

Olori Folashade sọ pe, iroyin ko to afojuba ni ọrọ bi Alaafin ṣe mọ ikẹ ati igẹ obinrin ṣe to. O fikun pe, baba ma n ran oun lọwọ nile idana.

Lori oun to mu ki Alaafin wu lati fi ṣe ọkọ, Olori ni ọlọgbọn ni baba, ọba to yatọ ni, to si tun jẹ ẹni to fẹran iwe kika.