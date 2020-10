Àkọlé àwòrán,

Lọdun 1983 nijọba Shehu Shagari pasẹ pe ki miliọnu kan awọn eeyan ẹkun iwọ oorun Afirika, ti ọpọ wọn jẹ ọmọ orilẹede Ghana maa lọ silu wọn nitori ọrọ aje Naijiria to dagun. Awọn apo olokun tiirin, ti awọn alejo naa fi di ẹru wọn si ni wọn sọ ni Ghana Must Go, sugbọn wọn ti n lo ede ọhun fun awọn oloselu to n gba owo abẹtẹlẹ gọbọi, eyi to n ko ba ọrọ aje Naijiria.