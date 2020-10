Afenifere, Soyinka korò ojú sí fídíò tó n dúnkokò mọ́ àwọn èèyàn ẹ̀yà Igbo tó wà nílẹ̀ Yoruba

Ẹgbẹ Afenifere ti sọ pe oun ko lọwọ si fidio kan to n lọ kaakiri ori ayelujara, ninu eyi ti ọkunrin kan ti fun awọn eeyan ẹya Igbo ni gbedeke wakati mejidinlaadọta lati kuro ni ilẹ Yoruba.

Fasoranti sọ pe nkan itiju ni bi ọkunrin to sọrọ ninu fidio naa, ṣe fi orin ẹgbẹ Afenifere bẹrẹ ọrọ rẹ, eyi to mu ko da bi ẹni pe ẹgbẹ naa lo wa nidi ikilọ.

Ninu fidio naa, ni ọkunrin naa, Grandson Adeyinka ti sọ pe "awọn fun gbogbo awọn eeyan ẹya Igbo to n gbe nilẹ Yoruba ni gbedeke wakati mejidinlaadọta, to bẹrẹ ni ọjọ Ẹti, ọjọ kẹtalelogun si ọjọ Aiku, ọjọ kẹẹdọgbọn, oṣu Kẹwaa, lati pada si ilu abinibi wọn.

O ni "bẹrẹ lati ọjọ Aje, ao bẹrẹ si ni da gbogbo ọkọ duro laarin ilu, ao wọ ileeṣẹ, ọja ati awọn ibi gbogbo lati wo awọn ẹya to wa nibẹ.

Ẹnikẹni ti a ba ri to jẹ ẹya Igbo, la o fi iya jẹ lai si aanu."

Grandson to pe ara rẹ ni aarẹ ẹgbẹ awọn ọdọ Yoruba to n pe fun ominira, Young Yorubas for Freedom (YYF), ni awọn ọlọpaa nilẹ Gẹẹsi ti kọkọ mu ni oṣu Kẹjọ, ọdun 2019, nilu London , fun pe o n dunkooko mọ awọn ẹya Igbo ati Fulani lori ayelujara.