Federal Government scholarship 2021/2022: Wo bi o ṣe le fi orúkọ̀ sílẹ̀ fún ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ìjọba Nàìjíríà

Minisita fun eto ẹkọ ni Naijiria, Adamu Adamu, ti kesi awọn ọmọ Naijiria to ba nifẹ, to si koju osuwọn, lati fi orukọ silẹ fun eto ẹkọ ọfẹ ijọba apapọ fun ọdun 2021/2022.

Eto ẹkọ ọfẹ naa wa fun awọn to fẹ ẹ kẹkọọ gba oye imọ ijinlẹ akọkọ(undergraduate), ati awọn to ti gba iwe ẹri akọkọ ni awọn orilẹ-ede to ni ajọṣepọ eto ẹkọ pẹlu Naijiria.