How to apply for Nigeria Youth Investment Fund: Ìjọba ti ṣí ojú òpó fún àwọn ọ̀dọ́ tó fẹ́ ẹ dá iṣẹ́ sílẹ̀

Oríṣun àwòrán, federal ministry of info&culture

Ijọba Naijiria ti ṣi oju opo ayelujara silẹ fun awọn ọdọ orilẹ-ede naa lati fi orukọ silẹ fun owo iranwọ.

To naa ni wọn pe ni Nigeria Youth Investment Fund (NYIF).

Owo naa to jẹ biliọnu marundinlọgọrin lowa fun awọn ọdọ to ba fẹ ẹ da iṣẹ ti ara wọn silẹ.

Ileeṣẹ ijọba fun awọn ọdọ ati idagbasoke ere idaraya,lo ṣe agbatẹru eto yii, pẹlu ajọṣepọ banki apapọ, to gbe owo silẹ.

Awọn ọdọ ti ọjọ ori wọn si wa laarin sdun mejidinlogun si marundinlogoji, to ni erongba okoowo ti wọn fẹ ẹ ṣe ni eto naa wa fun.

Ẹnikọọkan wọn sile kọwe beere fun owo to to ẹgbẹrun lọna ọtalerugba din mẹwaa (250,000) si miliọnu marun-un Naira.

Lati fi orukọ silẹ, ẹ lọ si oju opo ayelujara nyif.nmfb.com.ng fun ẹkunrẹrẹ.

Wo bi wa a ṣe fi orukọ silẹ

Oríṣun àwòrán, Federal ministry of indo&culture

Lọ si oju opo ayelujara nyif.nmfb.com.ng

Tẹ bọtinni ti wọn kọ 'apply here' si, ni oju ewe to ba kọkọ ṣi

Fi orukọ rẹ silẹ, pẹlu nọmba BVN rẹ, si aaye to yẹ

Lẹyin naa ni ki o kọ akọsilẹ nipa ọjọ ori rẹ, nọmba ẹrọ ibanisọrọ rẹ, adirẹsi rẹ, ipinlẹ ti o ti wa, ati imeeli rẹ, pẹlu awọn nkan miran.

Yoo gbe ọ lọ si oju ewe to kan lati sọ nipa iwe ẹri ileewe ti o wa lọwọ rẹ.

Abala to kẹhin ni wa a ti yan ibudo ti o ti fẹ ẹ gba idanilẹkọ rẹ.

Fi si ọkan pe ọfẹ ni iforukọ silẹ ati idanilẹkọ