Ondo Politics: Eyitayo Jegede gbé Akeredolu lọ síwájú ìgbìmọ̀ tó n gbọ́ ẹ̀sùn ìdìbò

Oludije fun ẹgbẹ oṣelu Peoples Democratic Party, ninu idibo gomina ipinlẹ Ondo, to waye laipẹ yii, Eyitayo Jegede, ti pe ẹjọ tako iyansipo Gomina Rotimi Akeredolu.

Jegede gbe ẹjọ lọ siwaju igbimọ to n gbọ awuyewuye to ba ṣuyọ lẹyin eto idibo, nitori "awọn mago-mago, ihalẹ mọ ni ati rogbodiyan to waye lasiko idibo naa".