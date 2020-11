Nigeria Tax Exemption: Ìjọba àpapọ̀ kéde pé òun ń fẹ́ fi òpin sí bí àwọn tó ń gba owó oṣù tó kéré jùlọ ṣe ń san owó orí

Iroyin ayọ lo jẹ fun awọn oṣiṣẹ to n gba owo oṣu to kere julọ ni Naijiria, pẹlu bi ijọba apapọ ṣe kede pe, wọn ko ni ma a san owo ori lori owo oṣu wọn mọ.

O ni "erongba yii jẹ ọkan lara awọn aba ofin eto ẹnawo to wa niwaju ile igbimọ aṣofin".

Buhari sọ pe "ilana tuntun naa jẹ ọna lati pari eto itura to sẹ fun awọn olokoowo kekeeke, to bẹrẹ ni ọdun to kọja.