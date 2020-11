Ìbẹta, Oba Lamidi Adeyemi, Alaafin Oyo pé ọdún méjìlá; nkan tó yẹ kí o mọ̀ nípa wọn nìyíì

Ọjọbọ, ọjọ kẹẹdọgbọn, oṣu Kọkanla, ọdun 2020, ni ibẹta to wa ninu gbogbo ọmọ ti Alaafin ilu Oyo, Ọba Lamidi Adeyemi Kẹta bi, pe ọdun mejila.

Ọdun 2008 ni iroyin kọkọ gbale-gboko nipa apọnbeporẹ olori naa, lasiko to bi ibẹta lanti-lanti ni ọọdẹ Alaafin.

Olori naa sọ pe, lẹyin ọdun kẹta ti oun di iyawo alaafin, l'oun to ri ọmọ bi, to si jẹ ibẹta.

O sọ ninu ifọrọwanilẹnuwo kan to ṣe pẹlu iwe iroyin abẹle kan pe asiko ti oun jẹ akẹkọọ nileewe olukọni Emmanuel Alayande College of Education, ni oun bẹrẹ irinajo ifẹ pẹlu Alaafin.

"Lẹyin Alaafin Atiba, to jẹ Alaafin akọkọ to bi ibẹta, Ayaba Aishat lo tun ni ọla bọ si ọdọ rẹ, lati jẹ ẹni to tun ṣe aṣeyọri naa.