Seyi Makinde: PMS kò ní ohun ṣe pẹ̀lú NURTW, ìṣẹ́ rẹ̀ ni láti pawó wọlé fún ìjọba

Oríṣun àwòrán, Facebook/ The Park management Oyo state

Ọdun 2019 ni Makinde gbe igbimọ oluṣakoso kan kalẹ, to pe ni Park Management System (PMS).

Igbimọ yii si lo n mojuto awọn ibudokọ ero dipo ẹgbẹ National Union of Road Transport Workers, NURTW, to ti n mojuto fun ọdun to pọ.