CJN Tanko Muhamad, Adajọ́ Àgbà Naijiria, ti ní Covid-19

Ọkan lara awọn adajọ ile ẹjọ to ga julọ ni Naijiria, Onidajọ Ibrahim Saulawa lo fi ikede naa sita, nibi ayẹyẹ ikojade olu ile ẹgbẹ awọn agbẹjọro to jẹ Musulumi, to waye nilu Abuja lọjọ Iṣẹgun.