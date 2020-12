How to get your National Identification Number, NIN: Wo bí o ṣe lè rí nọ́mbà ìdánimọ́ NIN rẹ gbà lónìí ní Nàìjíríà

Oríṣun àwòrán, @NIMC

Ọna to le gba lati ri nọmba idanimọ NIN eyi ti ijọba Naijiria pọn dandan fún gbogbo ẹni to n lo ẹrọ ibanisọrọ alagbeka la mu tọ yín wa.

Ninu alaye ti ajọ to n ṣakoso eto idanimọ ni Naijiria, NIMC ṣe, wọn ni ki awọn ọmọ Naijiria ṣa ti tẹ nọmba *346# lori foonu wọn lati ri nọmba yi.

Gbogbo atotonu to n waye lori nọmba yi ko sẹyin bi ajọ NCC ṣe gbe gbendeke ọlọsẹ meji kale Wo ìjìyà tó wà fún àwọn ọmọ Naijiria tí kò bá fi nọ́mbà NIN kún ìforúkọsílẹ̀ Siimu wọn láàrin ọ̀sẹ̀ méjì

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Àkọlé fídíò, Florence Onwuasoanya: Mo jẹ́ àsèjẹ, mo mu àgbo tí kò ṣe e fẹnu sọ kí ń lè gbé ọmọ jó ṣùgbọ

O ti di dandan bayii ki gbogbo awọn to n lo foonu Alagbeka o pese nọmba yi bi won ko ba fẹ ki wọn wọgile opo ibaraẹnisọrọ wọn.

Gbogbo ẹni to ba n lo opo MTN, Airtel, 9mobile ati Glo lo le lo nọmba yi

NCC salaye pe o di dandan ki gbogbo ẹni to ba ni siimu lati je ki iroyin wọn pe perepere.

Oríṣun àwòrán, @NIMC

Fun awọn ẹlẹrọ Alagbeka ti ko ba ti forukọsilẹ tẹlẹ ilana ti wọn le tele ree:

1) Igbesẹ akọkọ:

Ko iroyin nipa re sí inú fọọmu NIMC loju opo wọn tii ṣe: https://penrol.nimc.gov.ng/loginForm.tpl.html.php

Ri i pe ohun to ba yẹ lọ kọ sí gbogbo aaye ti wọn lò ṣe pataki to wa ninu fọọmu naa.

Ṣe ẹda fọọmu naa ko si tẹ iwe pelebe to jẹri sí pe o kan sí ojú òpó naa.

2) Igbesẹ Kejì:

Fi iwe ti o ti fi forukọ silẹ si ṣọwọ si wọn.

Kàn sí ilé iforukọsilẹ NIMC to sunmọ ọ pẹlu ojulowo iwe idanimo to ba yẹ

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Àkọlé fídíò, Kollington ṣàlàyé bí orin Fuji ṣe bẹ̀rẹ̀ gan an ní Nàiìjíríà

Bi o ba ti debẹ kan si kanta oṣiṣẹ wọn ti yoo ṣe ayẹwo gbogbo ìwé tó kọ lọwọ

Ti gbogbo nkan rẹ bá pé daada oṣiṣẹ yi yoo gba oju ika rẹ mẹwẹwaa silẹ to fi mọ àwòrán oju rẹ. Lẹyìn naa lo wa lọ gba iwe ẹri pe o ti kọja ìpele yi.

3) Igbesẹ 3 Gba nọmba NIN rẹ

Bi ọjọ meji sí mẹta ni wọn yóò lo ki o to le gba iwe ẹri nọmba yi lẹyin ti wọn gba oju ika rẹ àti àwòrán oju rẹ silẹ

O ṣeeṣe ki o pe ki o to ri nọmba yi gba nigba miran nitori NIMC yoo ni lati ṣe ayẹwo to peye.

O ni lati fi iwe ẹri yi pamọ daada ki o ba le fi han asiko to ba fẹ gba iwe ẹri nọmba NIN rẹ

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Àkọlé fídíò, Africa Eye: Wo ìtàn ìyá kan ìyá kan àtàwọn olè ajọ́mọgbé tó n ta ọmọ ní Kenya

Bi o ti ṣe lè mọ ti kaadi Nimc rẹ bá ti ṣetán fún gbígba?

Kan sí oju opo ajọ National Identity Management Commission [NIMC] tii ṣe www.nimc.gov.ng

Sun si oju ikansiraeni ìkíni káàbọ̀ ki o si tẹ ami afihan 'e-ID Card Status Portal' lati mọ ti kaadi rẹ ba ti wa nilẹ fún gbígba.