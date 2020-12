NCC SIM registration: National Identification Number di dandan fún ìforúkọsílẹ̀ Siimu

Ajọ to n mojuto ibaraẹnisọrọ ni Naijiria, Nigerian Communication Commission (NCC), ti bẹrẹ si ni lo aṣẹ mii lori awọn to fi orukọ siimu foonu alagbeka wọn silẹ.

Igbesẹ yii jẹ ọna lati le ri pe asẹyọri to ṣe lori ayẹwo iforukọsilẹ siimu to ṣe lọdun to kọja, ati lati mu nkan pada bọ sipo ni ẹka ibaraẹnisọrọ.