Aisha Buhari, Dubai trip: Ṣé lóòtọ́ ni pé Aisha Buhari ti kó lọ sí Dubai? Ẹ wo òtítọ́ ọ̀rọ̀ nàá

Otitọ to wa ninu ọrọ naa ree:

Idi ni pe ni ọjọ kinni, oṣu Kẹwaa, to jẹ ayẹyẹ ọgọta ọdun ti Naijiria gba ominira, aṣọ to jẹ awọ kan naa pẹlu asia Naijiria lo wọ.

To si tun kopa nibi ayẹyẹ naa to waye nilu Abuja.

Ṣugbọn ṣa, ẹni to sọ ọrọ naa fun BBC nileeṣẹ aarẹ, ko sọ asiko ti aya aarẹ yoo pada sile.

Lasiko itankalẹ aarun Covid-19 , Aisha lọ si ilu Dubai fun itọju, to si jẹ pe igba to n pada bọ si Naijiria ni baalu ijọba to wa ninu rẹ ni ijamba.