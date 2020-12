Kidnappings in Nigeria: Aráàlú ń bèèrè pé ṣe agbébọn ló ń jí èèyàn gbé àbí Boko Haram?

Bi wọn ṣe ji awọn akẹkọọ naa gbe nipinlẹ Katsina, ti mu ki ọpọ eyan ma a beere ibeere nipa bi Boko Haram ṣe l'agbara to ni Iwọ oorun Ariwa Naijiria, ati boya awọn ọmọ ogun orilẹ-ede naa le bori wọn.

O ti le ni ọdun mẹwa, ti awọn ọmọ ikọ Boko Haram ti n ṣiṣẹ ni Ila oorun Ariwa Naijiria, paapaa ni ipinlẹ Borno ati awọn to yi i ka.

Amọ ṣa, awọn janduku ni wọn lo n ṣe ikọlu ni Iwọ oorun Ariwa Naijiria bayii, nitori pe ko si ẹni to mọ ẹgbẹ to wa nidii rẹ. Wọn ma n ji maalu ati eeyan gbe.

Olootu ajọ kan to n tọpinpin igbesunmọmi, Jamestown Foundation Terrorism Monitor, Jacob Zenn, sọ pe awọn iṣẹlẹ asiko yii jọ iṣẹ awọn agbesunmọmi.

Ọdun 2012 ni iṣẹ ọwọ Boko Haram lọ soke, to si n ṣe ikọlu titi de orilẹ-ede Niger ati Chad, to mule ti Naijiria.

Olori ẹsin Musulumi ni Naijiria sọ pe "alaye wo leeyan fẹ ṣe lori bi awọn eeyan yii ṣe n rinrinajo pẹlu ọpọlọpọ ọkọ, lai si ẹni to ri wọn?"

Bayii ni rogbodiyan ṣe n lọ soke si ni Ariwa Naijiria

Ila oorun Ariwa Naijiria ti n foju wina wahala lati ọjọ pipọ, awọn eeyan to ku si tun pọ si ni ọdun yii.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Abajade iwadii ti ajọ to n mojuto rogbodiyan l'agbaye fi sita nibẹrẹ ọdun yii fihan pe ija ilẹ to n waye laarin awọn agbẹ to jẹ Hausa ati awọn daran-daran Fulani, lo jẹ ipilẹ rogbodiyan naa.