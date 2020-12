Nigerian doctor shoots wife: Dr Benjamin Okigbo pa ìyàwó rẹ̀, pokùnso lẹ́yìn tó gbìyànjú láti pa ọmọ

Ileeṣẹ ọlọpaa Sugar Land nilu Texas Amẹrika ti kede ibẹrẹ iwadii ohun to mu ki dokita ọmọ Naijiria Benjamin Okigbo pa ara rẹ ati iyawo rẹ.

A tun gbọ pe Ben Okigbo gbiyanju lati pa awọn ọmọ rẹ ẹni ọdun mọkanlelogun ṣaaju ki o to pokun so.

Ajọ to n mojuto ọrọ awọn ọmọ Naijiria nilẹ okere ṣapejuwe iku dokita yi ati iyawo rẹ to fi Houston ṣe ibujogbe gẹgẹ bi ''ohun to fọwọ kan ni lẹmi.''