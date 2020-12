#justiceforDonDavis: Orí ayélujára n gbóná janjan fún ariwo ìdájọ́ fún akẹ́kọ̀ọ́ kan níléèwé Kumuyi

Ori ayelujara n gbona janjan lọwọlọwọ ni Naijiria, nitori bi awọn ọmọ orilẹ-ede yii kan se n polongo fun idajọ ododo fun ọmọdekunrin kan ti awọn akẹkọọ to julọ kan se fi ipa ba lopọ.

Don Davis Iniobong Archibong, jẹ ọmọ ọdun mọkanla, to si wa ni ipele eto ẹkọ kinni JSS 1 nile ẹkọ Deeper Life High School, nipinlẹ Akwa Ibom.

Ile ijọsin Deeper Life Bible Church, to jẹ ti Alufa W.F Kumuyi lo ni ile ẹkọ naa, ti oriṣiriṣi akọle bi #justicefordondavis #deeperlifehighschool ati Pastor Kumuyi ni ariwo rẹ n lọ lori Facebook ati Twitter.

Iya ọmọdekunrin ọhun, Deborah Okezie ti kọkọ fi fidio kan sita, ninu eyi to ti fi ẹsun kan pe, awọn akẹkọọ ọkunrin kan to wa ni kilaasi agba nile ẹkọ naa fi ipa ba ọmọ oun lopọ, lai ti ju oṣu meji to wọ ile ẹkọ naa.