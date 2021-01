Herdsmen Attack in Ogun: Obìnrin náa ṣèèsì gba ààrin màálù kọjá lóbí darandaran nínú

Ileeṣẹ ọlọpaa nipinlẹ Ogun ti tẹ darandaran mẹrin, to fi iya jẹ obinrin kan, Morenike Salami ni Ijebu-Oru.

Ninu fọran kan to tẹ BBC Yoruba lọwọ, to si tun ba iroyin to n lọ mu, lo ti han pe awọn afurasi daran-daran Fulani naa fi ibọn fọ ìka obinrin naa.