Oba Sunday Oyediran ṣàlàyé kíkún nípa ìṣẹ̀ṣe, ìgbàgbọ́ àti ẹ̀sìn tí kò dí ará wọn lọ́wọ́- Onpetu

Àṣìṣe dokita lo pa Olori Funmilayo, kii ṣe nitori pé mi o ṣetutu iṣẹṣẹ kí ń to jọba- Oba Sunday Oyediran

Oba Sunday Oyediran ni ẹsin to ba wu Oba ninu mẹtẹẹta lo le yan laayo lati maa ṣe ṣugbọn gbogbo ẹ naa lo n beere fun etutu siṣe, ọna ti koowa fi n ṣetutut rẹ lo kan yatọ sira wọn.

Oba Sunday Oyediran ṣalaye pe aṣiṣe dokita lasiko ibimọ ṣaaju ki oun to jọba lo pa Olori Funmilayo.

Oba tun sọ nipa iku Olori Joy to wa lati abule Chibok nipinlẹ Borno to jẹ gambari pe ko ṣaisan ko to ku ṣugbọn ọlọjọ Olori Joy lo de laisko naa.