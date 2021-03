Daddy Freeze ti sọ̀rọ̀ lórí ẹjọ́ àgbèrè tó ṣe pẹ̀lú ìyàwó Paul Odekina, Benedicta Elechi

Ọjọ diẹ sẹyin ni iroyin jade pe ile ẹjọ giga kan to wa ni ili Port Harcourt nipinlẹ Rivers, dajọ ni ọjọ kejidinlogun, oṣu Keji, ọdun 2021, pe ki Ifedayo Olarinde san miliọnu marun-un Naira fun Paul Odekina, to jẹ ọkọ Benedicta Elechi to ṣe agbere pẹlu Freeze lasiko to ṣi wa nile ọkọ.