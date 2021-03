HIV Death: Mọ̀ sí i nípa obìnrin alárùn HIV, tó n ran àwọn alárùn bí tiẹ̀ lọ́wọ́ láti kú ikú rere

Akọkọ ni eyi to wọpọ julọ. Ẹni naa yoo wo oju Thembi, yoo si sọ pe "O pari, mo ti gba kamu". Iku buruku ni iru iku yii, nitori pe igbeaye ikọkọ ati itiju ni ẹni naa gbe.

Iku keji gẹgẹ bi Thembi ṣe sọ, ni eyi to jẹ pe "ẹni naa ni ikilọ tabi imọran fun ẹbi to gbẹhin rẹ. Wọn fẹ ki awọn eeyan wọn kẹkọọ lara igbeaye wọn.

Iku kẹta lo dara ju. Ẹni naa ti mọ pe oun yoo ku, o si mọ pe ipo to dara ni oun yoo fi ẹbi oun silẹ si lai si ija. Iru ẹni yii ko nilo Thembi lati wa nibẹ to ba fẹ ku, amọ ko wọpọ ko ma si nibi ti alaisan ba ti fẹ ku.

Apẹẹrẹ ti Thembi fi ma n mọ ẹni to ti ni HIV ni pe 'wọn ma n poora, wọn si ma n pa ẹkọ wọn ti ni fasiti

Orilẹ-ede Eswatini, to ti fi igba kan jẹ Swaziland - ni ibi ti ajọ World Health Organization pe ni ibi ti aarun HIV ati AIDS pọ si ju ni agbaye.

Bo tilẹ jẹ pe orilẹ-ede naa ti gbiyanju lati bi ọdun diẹ ninu amojuto aarun naa, aarin eeyan 1.3 miliọnu to n gbe nibẹ ni HIV pọ si ju lọ ni agbaye. Ida mẹrindinlọgbọn lo ni.

Thembi ṣẹṣẹ wọ ile ọkọ ni, to si jẹ akẹkọọ ni Fasiti Swaziland ni nkan bi ọdun 1990, nigba to kọkọ gbọ nipa HIV.

"Iroyin to n lọ nigba ni pe wọn ri aarun aṣekupani ninu ẹjẹ wọn. Ijọba ko sọ ohunkohun nipa iṣẹlẹ naa, ṣugbọn iroyin to n lọ ni pe iku lo n gbẹyin ẹni to ba ti aarun naa."