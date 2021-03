Akeugbagold twins: Wo ìdí tí Akeugbagold fi dáríji àwọn tó jí ìbejì rẹ̀ gbé nílé ẹjọ́

ìṣẹ́jú 51 sẹ́yìn

Gbajugbaja olori ẹlẹsin Islam, Sheik Taofeek Akeugbagold ti kọwe sile ẹjọ giga ti ipinlẹ Ọyọ nilu Ibadan pe oun ko ṣe ẹjọ mọ pẹlu awọn to ji awọn ọmọ rẹ gbe.

Ọjọ kẹtadinlogun, oṣu Kẹrin, ọdun 2020 ni awọn ajinigba naa wọ inu ilu Akeugbagold, ti wọn si ji awọn ọmọ rẹ to jẹ ibeji gbe lọ.

Ọjọ kẹjọ ni awọn ajinigbe naa to tu awọn ọmọ naa to jẹ ọmọ ọdun meji gbe, lẹyin ti iroyin sọ pe miliọnu mẹrin Naira ni wọn gba lọwọ awọn obi wọn.

Rafiu Modinat to jẹ obinrin laarin wọn lo n ba wọn tọju awọn ọmọ naa ni ahamọ.

Nigba to n ba BBC sọrọ lori idi to fi jawọ ninu ẹjọ naa, Sheik Akeugbagold sọ pe oun ṣe bẹ nitori pe oun tẹle ọkan lara awọn ilana ẹsin Islam, to jẹ idariji.