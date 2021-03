Ọkọ̀ típà pa ọlọ́kadà àti akẹ́kọ̀ọ́ mẹ́rin ní Ibadan

ìṣẹ́jú 37 sẹ́yìn

Alaye ti aladugbo kan ti iṣẹlẹ naa ṣe oju rẹ ṣe fun akọrọyin wa ni pe "awọn aguntan kan ti o dede rọ si oju popo ni awakọ naa n gbiyanju lati ya fun, ki o to lọ kọlu awọn akẹkọọ naa ati ọlọkada to gbe wọn".Lẹsẹkẹsẹ si ni awọn mararun un gbẹmi mi.

Eyii lo mu ki awọn akẹkọọ ile ẹkọ naa ati awọn ọdọ adugbo yawọ adugbo naa, ti wọn si dana sun ọkọ ti o pa awọn akẹkọọ naa ati gbogbo ọkọ akọyọyọ ti wọn ri.Gbogbo ọkọ akẹru to n bọ lati ọna Iwo Road lọ si agbegbe naa ni awọn akẹkọọ ati ọdọ yii n da pada.Bẹẹ sini wọn ja ewe si ẹnu gbogbo ọkọ to n ti ọna Olodo lọ si ilu Ibadan.

O ni, "Lootọ ni iṣẹlẹ naa ṣẹlẹ. Ọga ọlọpaa to n mojuto agbegbe naa lo ranṣẹ si wa.Alaye ti wọn ṣe fun wa ni pe awakọ naa n gbiyanju lati ya fun awọn aguntan ti o rọ si oju popo.Ibi to ti n du ọkọ lo ti kọlu ọlọkada to n gbe awọn ọmọ lọ si ile ẹkọ". O fi kun ọrọ rẹ wi pe ileeṣẹ ọlọpaa ti fi awọn ẹṣọ aabo ṣọwọ sibi lati ri i daju ẹmikankan tabi dukiya ko ṣofo nipasẹ awọn ọdọ ati akẹkọọ to n binu.