#Justice for Peju: Ẹsẹ̀ Peju Ugboma ló fi rìn wọ ilé ìwòsàn Premiere Hospital ṣùgbọ́n...- Funke Akindele

ìṣẹ́jú 36 sẹ́yìn

Loju opo Instagram ni gbajugbaja oṣere ni, Funkẹ Akindele ti ke gbajare pe iku awọn eeyan lati ọwọ aṣiṣe dokita to gẹ.

Arabinrin Peju Ugboma lo fi ẹsẹ ara rẹ rin wọ inu ile iwosan Premiere Hospital nibi to ti lọ fun iṣẹ abẹ oyun iju to n yọ ọ lẹnu.

Funkẹ Akindele ṣalaye pe, ṣaaju ni ile iwosan yii ti ṣe ayẹwo gbogbo ẹya ara Peju Ugboma ki wọn to sọ pe ki o wa ṣe iṣẹ abẹ naa lasiko yii.

Funke Akindele ṣalaye siwaju pe leyin ti wọn pari iṣẹ abẹ naa ni Peju Ugboma ji saye to si sọ pe inu n dun oun ni eyi ti awọn ẹbi rẹ si kan si dokita wọn kan nilẹ okere.

Leyin naa ni wọn ṣẹṣẹ wa gbe Peju lọ sile iwosan mii nibi ti wọn ti ni o ku ko to de ibẹ.

Eyi ti wọn fi ni kile iwosan Premiere Hospital wa wẹ yan kainkain lori iku to pa Peju ati awọn aṣiṣe ti wọn ṣe.

Ebi ni bi Premiere Hospital ṣe beere fun ẹjẹ ni wọn ti fi igo mẹsan an silẹ nitori Peju ni eyi to fihan pe gbogbo igbese awọn dokita ibẹ ja si aṣiṣe to si gab ẹmi arabinrin ọlọmọ meji naa.