Sunday Igboho on Adeboye: Àjìjàgbara, Sunday Adeyemo sọ pé àwọn èèyàn ṣi òun gbọ́ ni lórí ikú ọmọ Adeboye

ìṣẹ́jú 10 sẹ́yìn

Opin ọsẹ to kọja ni fidio ifọrọwanilẹnuwo ti Igboho ṣe pẹlu ileeṣẹ agbohunsafẹfẹ ori ayelujara, Koiki Media, nibi to ti sọrọ nipa Adeboye, ati awọn olori ẹsin ti ko ṣe atilẹyin fun idasilẹ Oduduwa Republic.

Ninu fidio naa to tẹ BBC Yoruba lọwọ, ni ẹni to n fi ọrọ wa Igboho l'ẹnuwo ti sọ pe ko ki Anoch Adeboye lori iku ọmọ Baba Adeboye, Dare to di oloogbe l'ọsẹ to kọja.