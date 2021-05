Yomi Fabiyi bẹ̀rẹ̀ ìwọ́de ní iléèṣẹ́ ọlọ́pàá nítorí ọ̀rọ̀ Baba Ijẹsha to wa ni àhámọ̀ ọlapàá

wákàtí kan sẹ́yìn

Botilẹ jẹ pe aago mẹwaa owurọ ni Ọgbẹni Fabiyi kede pe ki awọn to fẹ ẹ darapọ mọ iwọde naa pade oun ni ẹka ileeṣẹ ọlọpaa to n wadii ẹsun ọdaran, to wa ni Panti, Yaba, nilu Eko, ni nkan bi aago mẹjọ ni oun fun'ra rẹ ti bẹrẹ iwọde.