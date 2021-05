Taiwo Asaniyi ló n gbọ́ bùkáàtà wa láti 2019 tí mo ti fẹ̀hìntì - Baba awakọ̀ ofufufú tó já ní Kaduna

Baba awakọ ofurufu to wa baalu ileeṣẹ ologun to ja ni Kaduna lọsẹ to kọja, Asaniyi Taiwo, ti sọ pe Ọlọrun nikan lo le tu oun ati ẹbi oun ninu lori iku ọmọ oun.