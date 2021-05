Bomb blast in Afikpo: Ṣé lóòtọ́ ni àdó olóró bú ní iléèwé kan ní ìpínlẹ̀ Ebonyi lọ́jọ́ Ìṣẹ́gun?

ìṣẹ́jú 44 sẹ́yìn

Iroyin naa sọ pe ọkunrin kan to so ado oloro mọra n gbiyanju lati wọ ileewe alakọbẹrẹ kan lati tu adoro oloro naa sibẹ.

Iroyin naa tun sọ pe ọrọ bẹyin yọ fun ọkunrin naa, nitori pe niṣe ni ado oloro to so mọ ara bu ko to o raye wọ inu ileewe naa.Eyi to fa iku rẹ lẹsẹ-kẹsẹ.