Ijero Ekiti Health Tech: Ìjọba Ekiti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí ìṣẹ̀lẹ̀ tó gbé akẹ́kọ̀ọ́ 100 dé ilé ìwòsàn

ìṣẹ́jú 21 sẹ́yìn

Ijọba ipinlẹ Ekiti ti paṣẹ pe ki ọga agba ileewe giga College of Health Sciences, Ijero-Ekiti, kuro lẹnu iṣẹ naa, lẹyin ti awọn akẹkọọ kan di eero ile iwosan.

Ọjọbọ ni Gomina Kayọde Fayẹmi paṣẹ pe ki Ọmọwe Cecilia Adebayọ lọ ọ rọkun lile, titi igbimọ oluwadii yoo fi pari iwadii lori nkan to fa aisan to deedee kọlu akẹkọọ to le ni ọgọrun.